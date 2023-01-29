10:38 (мск), источник: ТАСС
Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков
Ему было 53 года.
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ТАСС, 29 января. Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Садыков умер на 54-м году жизни. Об этом сообщил депутат Госдумы, экс-глава Минздрава Татарстана Айрат Фаррахов в своем Telegram-канале.
«Вместе с родными, близкими, работниками медицинской отрасли глубоко скорблю по поводу кончины Марата Наилевича Садыкова — министра здравоохранения Республики Татарстан, государственного деятеля, достойного представителя славной медицинской династии, человека, с которым меня связывала многолетняя дружба. Потрясен тем, что он ушел из жизни столь безвременно и внезапно, как говорят, на взлете», — написал Фаррахов.
Он отметил, что Садыков внес большой вклад в развитие здравоохранения в Татарстане.
Садыков родился 27 января 1970 года. Окончил Казанский государственный медицинский институт. С 2008 года занимал должность главного врача городской клинической больницы № 7. Избирался депутатом Госсовета Республики Татарстан. В 2018 году был назначен министром здравоохранения республики. Являлся заслуженным врачом Республики Татарстан, был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».