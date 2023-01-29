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11:22 (мск), источник: Life.ru

В России ожидается второй всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о втором всплеске заболеваемости вирусом гриппа. Как подчеркнул врач в беседе с Ura.ru, он будет гораздо сильнее первого.

Источник: РИА "Новости"

Крючков подчеркнул, что происходящая эпидемиологическая ситуация «не волна, а именно всплеск». Он указал, что с ноября идёт рост заболеваемости с пиками во второй половине декабря, затем — стремительное снижение. Со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале, потом более плавный спад, к концу марта ситуация стабилизируется, считает доктор.

«Начальный всплеск не успевает быть большим. Он, как правило, маловыраженный. Основной удар приходится на январь — февраль и начало марта даже в лёгкие сезоны. Второй всплеск после новогодних праздников, он максимальный всегда. Он будет выше чем-то, что мы видели в декабре», — подчеркнул иммунолог.

А ранее иммунолог Крючков также сообщал, что переболевший гриппом человек будет иметь иммунитет от полугода до полутора лет. Однако эффективным он будет только против того штамма, с которым контактировал пациент. Кроме того, иммунолог напомнил, что грипп имеет разные штаммы при переходе из одного эпидемического сезона к другому. Он уточнил, что в России «в один сезон гуляют одни штаммы, во второй сезон — другие».

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