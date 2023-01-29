Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Он уточнил, что прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.
«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов “Кот Леопольд”, “Мама для мамонтенка”, “Крошка Енот”, “Дом для леопарда”, “Раз ковбой, два ковбой”, “Чертенок с пушистым хвостом” и многих других Вячеслав Назарук», — указал Капков на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Советский и российский художник-мультипликатор, живописец и скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец, является автором серии полотен, посвященных русской истории, в частности это «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».
За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney после обращения к нему американских мультипликаторов читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.