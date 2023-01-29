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17:51 (мск), источник: Известия

Умер создатель кота Леопольда художник Вячеслав Назарук

Художник-постановщик Вячеслав Назарук, создавший знаменитых героев советских мультипликационных фильмов, — персонажей кота Леопольда, Крошки енота и мамы и Мамонтенка, — скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил 29 января шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что прощание с Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице.

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Приключения кота Леопольда

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов “Кот Леопольд”, “Мама для мамонтенка”, “Крошка Енот”, “Дом для леопарда”, “Раз ковбой, два ковбой”, “Чертенок с пушистым хвостом” и многих других Вячеслав Назарук», — указал Капков на своей странице в Facebook (принадлежит к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Советский и российский художник-мультипликатор, живописец и скульптор Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он также известен как книжный иллюстратор и живописец, является автором серии полотен, посвященных русской истории, в частности это «Ледовое побоище» и триптих «Слово о полку Игореве».

За серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде в 1985 году художник был удостоен Госпремии СССР. По приглашению студии Disney после обращения к нему американских мультипликаторов читал курс лекций по теории рисунка, живописи и композиции в США.

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