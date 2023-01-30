00:59 (мск), источник: РБК
Найденную в сарае картину Ван Дейка продали за $3 млн
Этюд голландского художника Антониса Ван Дейка (1599−1641) для картины «Святой Иероним с ангелом», найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе за $3,1 млн, сообщает CNN. Как пишет Artnet, картина была найдена в 2002 году на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало в сарае под слоем птичьего помета. Позже этюд за $600 купил коллекционер Альберт Робертс. Он решил, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век) и отдал картину на экспертизу.