Редкие дальневосточные леопарды попали на видео Ролик покажут на выставке Национального музея естественной истории.
Фоторепортажи
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
00:59 (мск), источник: РБК

Найденную в сарае картину Ван Дейка продали за $3 млн

Этюд голландского художника Антониса Ван Дейка (1599−1641) для картины «Святой Иероним с ангелом», найденный в сарае под слоем птичьего помета, продали на аукционе за $3,1 млн, сообщает CNN. Как пишет Artnet, картина была найдена в 2002 году на ферме под Нью-Йорком, полотно лежало в сарае под слоем птичьего помета. Позже этюд за $600 купил коллекционер Альберт Робертс. Он решил, что работа относится к Золотому веку голландской живописи (XVII век) и отдал картину на экспертизу.

Источник: Sothebys

В 2019 году искусствовед Сьюзан Барнс сообщила, что найденный на ферме этюд — это «удивительно хорошо сохранившаяся» работа Ван Дейка. По ее словам, масляный набросок к картине «Святой Иероним с ангелом», которая теперь хранится в музее Роттердама, художник написал в начале своей карьеры. Это один из двух крупных этюдов, которые Ван Дейк писал с живых моделей.

Коллекционер, купивший картину, умер в 2021 году. Полотно выставили на торги аукциона Sotheby's. В итоге его продали за $3,1 млн. В аукционном доме заявили, что часть выручки направят в Фонд Альберта Б. Робертса, который оказывает поддержку художникам и другим благотворительным организациям.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Обращение Зеленского появилось в телеэфире РФ
«Стал никем»: Зеленский высказался о Путине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
искусство