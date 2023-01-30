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05:18 (мск), источник: ТАСС

Разработчик системы предупреждения столкновения в воздухе сообщил о прохождении испытаний

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Первая в России система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ), предназначенная для установки на гражданские воздушные суда, успешно прошла наземные и летные испытания. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Институте авиационного приборостроения «Навигатор» (АО «Навигатор»), который является разработчиком данной системы.

Источник: РИА "Новости"

«Разработанная АО “Навигатор” система предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для гражданских воздушных судов завершила наземные и летные проверки с положительным результатом. Совершены десятки полетов разной продолжительностью, в ходе которых был осуществлен контроль работы СПСВ в воздухе с формированием предупреждающих сообщений экипажу и рекомендациями на маневр. Полученные результаты признаны успешными», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора АО «Навигатор» Сергея Бабурова, заложенные при разработке системы инженерно-технические решения позволяют установить ее на все гражданские российские самолеты взамен импортного оборудования. Он отметил, что сейчас специалисты работают над квалификацией СПСВ с оформлением свидетельства о годности комплектующего изделия.

СПСВ — высокоинтегрированная бортовая аппаратура, которая предупреждает пилотов о потенциальной угрозе столкновения и выдает рекомендации по предотвращению опасной ситуации, аналогов такой системы в России нет.

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