11:06 (мск), источник: ТАСС
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных выходных в феврале
В ведомстве отметили, что россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля.
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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россиян в феврале ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества, сообщил Роструд в своем Telegram-канале в понедельник.
«В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что рабочий день 22 февраля сократят на час, так как он является предпраздничным. В ведомстве также обратили внимание, что при шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.