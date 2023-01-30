12:16 (мск), источник: Вокруг Света
Детеныш редчайшего древесного кенгуру в Честере впервые показался из сумки
В английском зоопарке недавно появился на свет представитель редкого вида.
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В одном из крупнейших зоопарков Великобритании — Честерском — произошло необычное событие: впервые за 91 год на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру Гудфеллоу. Вид является эндемиком Новой Гвинеи и находится на грани исчезновения.
При рождении малыш, по словам сотрудников зоопарка, был «размером с мармеладку». Около полугода после этого он продолжал развиваться в материнской сумке. Долгожданное появление, когда детеныш впервые выглянул из сумки и увидел мир, успели запечатлеть на снимках.
В Честерском зоопарке живут двое родителей новорожденного — мама Китава и папа Кайджо. В дикой природе эти создания пугливы и неуловимы, ученым о них известно довольно мало.
Хранители зоопарка использовали свою редкую возможность наблюдать и документировать развитие детеныша древесного кенгуру. Специалисты отмечают, что у этих животных один из самых сложных процессов рождения в животном мире.
«Детеныш появляется крошечным и невероятно слабым», — рассказывает один из менеджеров Честерского зоопарка Дэвид Уайт.
«Не открывая глаз, он инстинктивно ползет по животу мамы в ее сумку, следуя по каналу, который она отметила, вылизывая свой мех. Оказавшись в безопасности там, он получает все необходимое питание, растет и развивается в течение следующих шести месяцев — до тех пор, пока не начнет высовывать голову».
После рождения каждые несколько недель ученые помещали в сумку маме-кенгуру эндоскопическую камеру и собирали данные о росте малыша. Наблюдения, по их словам, будут полезны для выработки стратегий по сохранению вида в дикой природе.
Сотрудники зоопарка пока не знают пол новорожденного и потому у него еще нет имени. Но через два месяца после первого появления из сумки детеныш покинет ее полностью, начнет учиться прыгать и лазать по деревьям под присмотром мамы. Тогда и станет понятно, самец это или самка.
Древесные кенгуру Гудфеллоу меньше своих известных австралийских сородичей, они обитают на деревьях в тропических лесах острова Новая Гвинея. Сумчатые используют сильные лапы для ползания по кронам и ветвям, а хвосты — для равновесия.
Под угрозой исчезновения они оказались из-за развитой охоты на них местного населения ряди мяса и вырубки лесов. За последние тридцать лет, по данным защитников дикой природы, популяция древесных кенгуру сократилась более чем в два раза.