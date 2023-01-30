15:26 (мск), источник: RTVi
Последние полтора века у людей падает температура тела. Ученые выяснили причину
За последние полтора столетия средняя температура человеческого тела снизилась почти на полградуса.
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Американские ученые, наблюдая за пациентами с жаром и экспериментируя на мышах, пришли к выводу, что за рост температуры тела и и ее снижение с XIX века у людей отвечают кишечные микробы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
В 2020 году американские ученые показали, что за последние полтора столетия средняя температура человека постоянно падала — еще в 1851 году она составляла 37 градусов Цельсия. С середины XIX века и до настоящего времени она снизилась до 36,6 градусов.
Теперь же ученые из Университета Мичигана решили экспериментально найти причину этого феномена, проанализировав данные людей, госпитализированных с сепсисом — воспалительной реакцией организма на инфекционный процесс. Известно, что при попадании в организм угрожающих жизни инфекций, температура тела может расти значительно. В прошлых исследованиях было показано, что у различных пациентов треки роста температуры могут отличаться, и от того, как поднимается температура, могут зависеть шансы на выживание.
«Мы знаем, что температурная реакция важна при сепсисе, — пояснил Роберт Диксон, автор исследования. — Но мы не понимаем, что управляет ее вариациями и как на это можно повлиять, чтобы помочь пациентам».
Ученые исследовали с помощью ректальных мазков микробиоту кишечника 116 госпитализированных человек и обнаружили значительные вариации в составе кишечных микроорганизмов. «Пожалуй, наши пациенты сильнее отличаются микробиотой, чем генетикой, — пояснил соавтор работы Кейл Бонджерс. — Любые два наших пациента на 99% совпадают своими геномами, но имеют нулевое совпадение в кишечных бактериях».
Эти бактерии весьма распространены в кишечнике и известны способностью производить важные метаболиты, которые попадают из стенок кишечника в кровоток.
Чтобы подтвердить свои предположения, ученые провели эксперименты на мышах, в том числе на специально выведенных животных без кишечной микробиоты. Искусственно вызванное воспаление приводило к значительному росту температуры у нормальных мышей, и слабому — у мышей без микробов в кишечнике. При этом у обычных мышей вариации роста температуры оказывались строго связаны с наличием того же семейства бактерий Lachnospiraceae, что и у людей. Кроме того, мыши без микробиоты имели более низкую базальную температуру тела, чем обычные, а лечение нормальных мышей антибиотиками также снижало их температуру. По мнению ученых, изменение микробиоты кишечника может объяснить снижение температуры тела человека за последние полвека.
«Мы считаем, что это разумная гипотеза, — считает Бонджерс. За последние 150 лет человеческая генетика не претерпела значительных изменений, однако изменения в гигиене, диете и применение антибиотиков оказали значительное воздействие на кишечные бактерии».