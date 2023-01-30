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15:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Сколько в России дропперов и кто это такие?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: AP 2022

Количество дропперов в России достигло почти полумиллиона человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследования Сбера.

Кто такие дропперы?

Дропперы (или дропы) — это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян. Термин происходит от английского слова drop, что дословно переводится как «бросать, капать».

«По оценкам Сбера, число граждан по всей России, имеющих признаки дропов, составляет около 500 тыс. человек — банк уже поставил на дополнительный контроль более 35 тыс. таких клиентов», — пишет издание.

Что они делают?

На дропперов оформляются банковские карты (дроп-карты), через которые телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают украденные с других банковских карт средства. Далее деньги зачисляются на другой «пластик» или же через спецсервисы конвертируются в криптовалюту. Это могут делать как сами дропперы, так и их «хозяева». За участие в финансовой афере дроп получает процент от обналиченной суммы.

Чаще всего быть дропперамии соглашаются (по сведениям sovcombank.ru):

  • студенты;
  • мигранты из деревень, маленьких городов;
  • иммигранты из других стран, обычно экономически неразвитых;
  • другие уязвимые слои населения (сироты, многодетные семьи, безработные).

Сколько стоит дроп-карта?

По оценкам Сбера, еще два года назад на даркнете карты Сбера для дропов стоили в среднем от девяти тысяч рублей за штуку (в зависимости от статуса «пластика»: классическая, золотая, премиальная). С 2022 года цены существенно возросли. Так, классические карты продаются уже от 12 тыс. руб, а стоимость премиальных доходит до 100 тыс. рублей, говорится в исследовании.

«Жизненный цикл» дроп-карты от получения до блокировки может составлять от нескольких часов до двух лет.

«Нередко через дроп-карту мошенникам удается обналичить денежные средства, украденные у нескольких десятков граждан, а сумма обналиченных средств при этом превышает десятки миллионов рублей», — сказано в исследовании банка.

Как в России борются с дропами?

По мнению экспертов, рост цен на дроп-карты непосредственно связан с успешными мерами по противодействию мошенникам. Например, в «Газпромбанке» рассказали «Известиям», что применяют так называемую антифрод-систему, способную идентифицировать клиента и отследить подозрительные операции по его карте.

«Применяют антифрод-систему, которая выявляет и превентивно блокирует подозрительные карты: даже если на них поступят деньги, чтобы их получить, мошеннику придется явиться в офис с паспортом», — пишет издание.

Ранее, в 2021 году, Центробанк опубликовал рекомендации для банков, позволяющие выявлять сомнительные операции (теневой оборот) через банковские карты. В числе таких критериев регулятор назвал:

  • более 30 операций в день, проведенных физлицами;
  • менее минуты между зачислением средств и их списанием;
  • операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объеме более 100 000 рублей в день или 1 млн рублей в месяц;
  • отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров);
  • необычно большое количество контрагентов — физических лиц (плательщиков и (или) получателей) — например, более 10 в день, более 50 в месяц и т. д.

В апреле 2022 года Центробанк сообщил, что расширил полномочия банков для борьбы с дропами.

«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу», — отметили в пресс-службе Центробанка.

Таким образом увеличивается «оперативность приостановки операций дропперов» и банки могут своевременно ограничивать подозрительные переводы без согласия клиентов. При этом кредитная организация должна уведомить владельца карты о своем решении, заявил регулятор.

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