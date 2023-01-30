18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 января
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Минобороны России возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи.
В выходные три дрона атаковали военные объекты в центре Ирана. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывает на Израиль. Другие СМИ пишут, что к атаке причастны США и «еще одна страна».
Глава Чечни Рамзан Кадыров фразой «в бешеную собаку стреляют не террористы, а санитары» отреагировал на сжигание Корана ультраправым датским политиком Расмусом Палуданом.
Почему госслужащих призывают проявлять эмпатию и этичность в общении с гражданами.
Россиян в феврале ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества.