20:12 (мск), источник: Аргументы и факты
Найденный в сарае этюд Ван Дейка продан на аукционе за $3,1 млн
Картину голландского художника коллекционер ранее выкупил у фермера.
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Редкий этюд голландского художника Антониса Ван Дейка, выполненный им для картины «Святой Иероним с ангелом», на торгах в Нью-Йорке куплен за $3,1 млн, следует из данных аукционного дома Sotheby's.
Картина имеет любопытную историю. Ее обнаружили на севере штата Нью-Йорк в городке, который основали голландские поселенцы. Она лежала в сарае, пока ее не нашел там один из фермеров. Коллекционер Альберт Робертс, который занимался поиском неизвестных работ художников, выкупил работу у фермера за $600 в 2002 году. То, что этюд принадлежит кисти самого Ван Дейка, эксперты смогли выяснить лишь спустя 17 лет, в 2019 году.
Таких этюдов осталось во всем мире всего два, оба они не предназначались для показа, художник использовал их при работе над основным полотном.
Антонис ван Дейк (1599−1641) — фламандский живописец, рисовальщик и гравёр, мастер придворного портрета и религиозных сюжетов в направлении барокко. Его считают создателем нового типа декоративного портрета.