В МВД сообщили о выходе из российского гражданства 40 человек в 2022 году

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — сказал собеседник агентства.
В МВД пояснили, что выход из гражданства России осуществляется на основании добровольного волеизъявления. Российские граждане, которые живут в стране, могут обратиться с заявлением о выходе из российского гражданства в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за ее пределами — в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ в стране своего постоянного проживания.
«Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом», — добавили в ведомстве. Перечень документов, необходимых для предоставления вместе с соответствующим заявлением, установлен положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Он утвержден указом президента России в 2002 году.
Вместе с тем есть основания отклонить заявление о выходе из гражданства РФ. В частности, к ним относятся не выполненное перед Россией обязательство, установленное федеральным законом, привлечение заявителя в качестве обвиняемого по уголовному делу либо вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда в отношении заявителя. Также основанием отклонить заявление о выходе из гражданства РФ может стать случай, если заявитель не состоит в гражданстве другого государства либо не имеет гарантий его приобретения.