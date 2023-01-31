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05:47 (мск), источник: ТАСС

В МВД сообщили о выходе из российского гражданства 40 человек в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. МВД России в прошлом году оформило выход из российского гражданства 40 заявителям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

Источник: РИА "Новости"

«В 2022 году выход из гражданства Российской Федерации на территории РФ оформлен 40 заявителям», — сказал собеседник агентства.

В МВД пояснили, что выход из гражданства России осуществляется на основании добровольного волеизъявления. Российские граждане, которые живут в стране, могут обратиться с заявлением о выходе из российского гражданства в подразделение по вопросам миграции МВД России по месту жительства, а те, кто проживает за ее пределами — в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ в стране своего постоянного проживания.

«Срок рассмотрения заявлений, поданных в общем порядке, составляет не более одного года, в упрощенном порядке — не более трех месяцев со дня подачи указанного заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом», — добавили в ведомстве. Перечень документов, необходимых для предоставления вместе с соответствующим заявлением, установлен положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. Он утвержден указом президента России в 2002 году.

Вместе с тем есть основания отклонить заявление о выходе из гражданства РФ. В частности, к ним относятся не выполненное перед Россией обязательство, установленное федеральным законом, привлечение заявителя в качестве обвиняемого по уголовному делу либо вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор суда в отношении заявителя. Также основанием отклонить заявление о выходе из гражданства РФ может стать случай, если заявитель не состоит в гражданстве другого государства либо не имеет гарантий его приобретения.

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