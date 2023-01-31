В неандертальской пещере нашли коллекцию из 35 рогатых черепов Зачем древние коллекционировали части животных, однозначно сказать трудно.
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
25Голубоглазый барс и стеклянная лягушка: выбраны лучшие фото природы
Главное
Спецоперация на Украине
11:18 (мск), источник: © РИА Новости

В кургане в Японии археологи нашли гигантский меч длиной в несколько метров

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В кургане Томио Маруяма в Японии обнаружили 2,3 метровый железный меч «дако», пишет Heritage Daily.

Источник: Nara prefectural Archaeological Institute of Kashihara

Вид клинка «дако» получил название благодаря волнистой змеевидной форме. В качестве погребального инвентаря в Японии нашли уже более 80 других подобных орудий. Но это — самое длинное из сохранившихся целиком (курган Томио Маруяма датируется IV веком нашей эры и относится к периоду Кофун (300−710 гг. н.э.)).

Ученые предполагают, что меч вряд ли использовался в бою. У него было церемониально значение. «Зеркало и щиты считаются инструментами для защиты умерших от злых духов», — уточняется в публикации на сайте Arkeonews. Возможно, клинок специально был увеличен, чтобы возросла его сила.

Было в усыпальнице и бронзовое зеркало. Оно тоже необычное — в форме щита. Чаще в курганах на территории Японии встречаются округлые зеркала. В длину оно 64 сантиметра, в ширину не более 31 сантиметра, а весит 5,7 килограмм.

Кто был захоронен в кургане, исследователям еще предстоит выяснить. Археологи пока не вскрыли его гроб, но так как признаков разграбления нет, они надеются, что смогут многое узнать.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Борис Джонсон раскрыл детали разговора с Путиным перед началом спецоперации
'Все кончено'. В США раскрыли тайный смысл послания Зеленского Западу
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археология