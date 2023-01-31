12:32 (мск), источник: Газета.Ру
Биологи установили, какой вред фейерверки наносят природе
Биологи из Университета Кертина в Австралии установили, что даже короткие залпы фейерверка оказывают долгосрочное негативное воздействие на дикую природу.
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Результаты исследования опубликованы в журнале Pacific Conservation Biology.
Авторы работы проанализировали экологические последствия празднования фестиваля Дивали в Индии, Дня независимости в США и других мероприятий в некоторых частях Европы.
«Как правило, праздники, в которые принято запускать фейерверки, совпадают с миграционными или репродуктивными периодами у диких животных. Следовательно, взрывы неблагоприятно воздействуют на популяцию, причем в долгосрочной перспективе. Фейерверки также загрязняют почву, воду и воздух, что имеет последствия как для здоровья людей, так и для животных», — отметили ученые.
«Фейерверки следует заменить более “чистыми” шоу с использованием дронов и лазерного излучения, чтобы избежать крайне разрушительного воздействия на дикую природу, домашних животных и окружающую среду в целом», — заключили исследователи.