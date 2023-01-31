7 самых известных ювелирных украшений в истории

31 января выбрано не случайно — это последний день первого месяца года, а именно в январе ювелиры регистрируют свои клейма. Теперь именно в этот день ювелирные магазины дарят клиентам скидки, а юные профессионалы представляют свои работы мастерам. Мы также решили собрать небольшую коллекцию и рассказываем вам о самых знаменитых ювелирных украшениях в истории.
Большая императорская корона Российской империи — монаршее украшение, которое сменило знаменитую шапку Мономаха. Со времен Екатерины II правителей России короновали именно Большой короной. Этот головной убор увенчан редким драгоценным камнем — ярко-красной благородной шпинелью в 398,72 карата. Каркас короны выполнен из серебра, а две полусферы усыпаны множеством драгоценных камней. О стоимости царского венца остается лишь догадываться, ведь еще в 1865 году ее определили в размере больше 823 тысяч рублей. Сейчас отреставрированная корона хранится в Алмазном фонде и по закону не может покидать территорию Московского Кремля.
Знаменитый символ современной британской монархии изготовили в 1937 году по случаю коронации Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон (для нее корона и предназначалась). После смерти мужа и восшествия на престол их дочери, Елизаветы II, королева-консорт Елизавета стала носить титул королевы-матери, и ее корону иногда стали называть так же. Сейчас венец хранится в сокровищнице Тауэра.
Продолжая тему украшений жен знаменитых монархов, не можем не упомянуть и диадему, которую Наполеон Бонапарт подарил своей второй жене Марии-Луизе Австрийской. Изначально она была украшена изумрудами, однако в 50-х годах XX века их извлекли для изготовления других ювелирных изделий и заменили на 79 бирюзовых камней из Персии. Сейчас украшение хранится в Национальном музее естественной истории в Вашингтоне.
Один из самых знаменитых эпизодов в истории британской монархии произошел в 1936 году. Так и не коронованный Эдуард VIII отрекся от престола в пользу младшего брата для того, чтобы вступить в брак с разведенной американкой Уоллис Симпсон. Она очень любила пантер, поэтому Эдуард подарил ей в том числе браслет от Cartier в виде этого зверя. Тело хищника состоит из бриллиантов и оникса, а глаза инкрустированы изумрудами. Уже в XXI веке браслет продали с аукциона за 12,4 млн долларов.
Это творение мастеров Cartier также оказалось в британской королевской семье. В том же 1936 году герцог Йоркский, будущий король Георг VI (в пользу которого и отрекся Эдуард VIII) купил его для своей жены Елизаветы Боуз-Лайон. Украшение содержит 888 алмазов. Королева-мать подарила тиару Елизавете II, однако та почти не надевала Halo. Зато ее с удовольствием носила младшая сестра королевы, принцесса Маргарет, а потом и дочь Елизаветы II, Анна. Звездный час тиары наступил в 2011 году, когда на свадьбу ее надела Кейт Миддлтон, ставшая в тот день герцогиней Кембриджской.
Также Кейт «унаследовала» знаменитое кольцо принцессы Дианы. Это украшение из белого золота с 12-каратным овальным сапфиром, обрамленным 14 бриллиантами, в свое время купила Диана Спенсер по случаю помолвки с принцем Чарльзом (сейчас король Карл III). По этому поводу в королевской семье разгорелись жаркие споры, ведь кольцо было куплено в магазине, а не изготовлено на заказ, как подобает представителям правящего семейства.
В 1956 году американская актриса Грейс Келли получила по случаю помолвки от своего возлюбленного князя Монако Ренье III платиновое кольцо Cartier с бриллиантом изумрудной огранки и весом больше 10 карат. Принцесса (на самом деле официально — княгиня) Монако не расставалась с украшением и даже снялась в нем в своем последнем фильме «Высшее общество» вместе с Фрэнком Синатрой.