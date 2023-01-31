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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Что вы знаете о водке?

31 января 1865 года Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою докторскую на тему «О соединении спирта с водой». Именно этот день официально считается днем рождения водки.

Этот напиток знаком (хотя бы в качестве элемента русской культуры) почти каждому человеку. Но это не значит, что вы знаете о нем все. Не верите? Пройдите наш тест и узнайте наверняка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

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