17:07 (мск), источник: RTVi
Древнюю статую Геракла в человеческий рост нашли в римской канализации
Большую древнеримскую статую обнаружили во время чистки 100-летней канализационной трубы, сообщает издание The Evening Standard.
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Находка была сделана в районе римского парка Скотта, где две тысячи лет назад проходила знаменитая Аппиева дорога. При подъеме статуи из канализации рабочие не смогли сохранить ногу античной фигуры, однако, верхняя часть произведения искусства была извлечена в полной сохранности.
Мраморная статуя представляет собой фигуру мужчины в головном уборе из львиной шкуры и дубинкой в руке. Историки говорят, что статуя явно восходит к римскому императорскому периоду (с 27 г. до н.э. по 476 г. н.э.). Более точную дату пока только предстоит установить. Пока же археологи при помощи зубных щеток очищают статую от грязи и наслоений.
«Обнаружение этой статуи еще раз доказывает, сколь огромно наше культурное наследие и сколько нам еще предстоит открыть», — прокомментировал находку министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.
«Мы обнаружили определенное сходство между лицом Геракла и императором Гаем Мессием Квинтом Траяном Децием», — говорят специалисты.
«Лицо нашего Геракла, хотя и пострадавшее от времени, кажется, имеет общие черты с официальными портретами Деция. На то, что это может быть Деций Траян, указывают морфология глаз, носа и губ, а также выбритый подбородок героя», — полагают итальянские ученые.
Император Деций правил в Риме с 249 по 251 годы нашей эры и был убит вместе со своим сыном Гереннием Этруском готами в битве при Абритте.