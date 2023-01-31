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18:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Экспозицию Третьяковки об искусстве второй половины XX века проверят из-за жалобы посетителя

Минкульт проверяет экспозицию Третьяковской галереи из-за жалобы некоего Сергея Шадрина. Министерство потребовало от Третьяковки до 6 февраля отчета о соответствии выставки духовно-нравственными ценностям.

Источник: РИА "Новости"

Издание «Новые известия» пишет, что Шадрин пожаловался на экспозицию музея, в которой содержатся сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма» и «волюнтаристские интерпретации» образов русских правителей и деятелей культуры. Речь идет об экспозиции, посвященной искусству второй половины XX века.

Также Сергей Шадрин возмутился циклом «Тайная вечеря», где «невозможно понять, кто является Иудой», и отсутствием головы у статуи Богородицы (работа Александра Бурганова «Пьета»).

Это Шадрин счел «дьявольской интерпретацией» религиозного сюжета.

В ответ на это обращение заместитель департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталия Чечель направила письмо директору Третьяковки Зельфире Трегуловой с требованием объяснений.

«Практика работы с подобными документами (жалобой.— “Ъ”) предусматривает запрос у подведомственных учреждений справочной информации, необходимой для написания ответа гражданину», — пояснили в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Полученную информацию перед ответом на жалобу Минкульт проанализирует, то, что Третьяковской галерее назначили срок ответа, связано с действующим законодательством.

Мария Федотова

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