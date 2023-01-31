18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 31 января
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Что изменится в жизни россиян с 1 февраля.
Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство «на все».
Байден отказался поставлять Украине истребители F-16.
Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали с 2014 года.
МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году.