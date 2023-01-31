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18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 31 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля.

Медведев предложил узаконить интеллектуальное пиратство «на все».

Байден отказался поставлять Украине истребители F-16.

Президент Хорватии заявил, что Россию провоцировали с 2014 года.

МВФ спрогнозировал экономический рост в России уже в этом году.

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