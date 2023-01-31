Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе

«С 1 сентября 2023 года во всех школах будет запущена единая программа по литературе. Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — приводятся в тексте слова Кравцова.
По словам Ольги Любимовой, поддержку школьной программы по литературе необходимо обеспечить по всей стране. В районах без доступа к театрам школы смогут получить записи спектаклей для демонстрации ученикам.
«Навык общения с культурой необходим. Это и традиция похода в театр и музей, и просмотр киноклассики и новинок кинопроката. Этой цели, в частности, служит программа “Пушкинская карта”, которая позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. Пушкинская карта также способна помочь молодым людям в освоении школьной программы», — сказала Любимова.
Отмечается, что министры обсудили взаимодействие ведомств по работе школьных театров.
Сергей Кравцов сообщил, что уже действует 28 тыс. школьных театров, а в течение года планируется открыть театр в каждой российской школе.
Партнером проекта выступает Театральный институт имени Бориса Щукина.
Также министр культуры предложила наладить систему, по которой региональные театры возьмут шефство над школьными. В свою очередь, министр просвещения предложил, чтобы школьные театры показывали тот же репертуар, что и шефствующие учреждения.