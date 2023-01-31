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23:22 (мск), источник: ТАСС

Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Репертуар российских театров соотнесут со школьной программой по литературе, чтобы школьники могли увидеть пройденные ими произведения. Об этом во вторник сообщается на сайте Минкультуры по итогам встречи главы ведомства Ольги Любимовой и министра просвещения Сергея Кравцова.

Источник: AP 2022

«С 1 сентября 2023 года во всех школах будет запущена единая программа по литературе. Было бы хорошо вернуться к советской традиции, когда школьники смотрели в театре постановки по пройденной классике. Это будет мотивацией и для изучения произведений, и для посещения театров», — приводятся в тексте слова Кравцова.

По словам Ольги Любимовой, поддержку школьной программы по литературе необходимо обеспечить по всей стране. В районах без доступа к театрам школы смогут получить записи спектаклей для демонстрации ученикам.

«Навык общения с культурой необходим. Это и традиция похода в театр и музей, и просмотр киноклассики и новинок кинопроката. Этой цели, в частности, служит программа “Пушкинская карта”, которая позволяет молодежи в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры. Пушкинская карта также способна помочь молодым людям в освоении школьной программы», — сказала Любимова.

Отмечается, что министры обсудили взаимодействие ведомств по работе школьных театров.

Сергей Кравцов сообщил, что уже действует 28 тыс. школьных театров, а в течение года планируется открыть театр в каждой российской школе.

Партнером проекта выступает Театральный институт имени Бориса Щукина.

Также министр культуры предложила наладить систему, по которой региональные театры возьмут шефство над школьными. В свою очередь, министр просвещения предложил, чтобы школьные театры показывали тот же репертуар, что и шефствующие учреждения.

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