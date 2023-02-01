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Спецоперация на Украине
01:30 (мск), источник: Ведомости

Россияне рассказали о своих ожиданиях об итогах спецоперации

Подавляющее большинство россиян (86,7%) считают, что специальная военная операция на Украине закончится в течение ближайших двух лет. Об этом говорится в исследовании консалтинговой группы «Полилог» под названием «Образы завершения специальной военной операции в сознании россиян», с которым ознакомились «Ведомости». При этом большая часть из этого числа — 45% — считают, что спецоперация продлится еще от полугода до года, 28% — от года до двух, 13% — менее полугода. Лишь 8% говорят, что она продлится от трех до пяти лет, и меньше 5% — что больше пяти лет.

Источник: РИА "Новости"

Одной из гипотез исследования было то, что сроки завершения спецоперации прямо коррелируют с ожидаемыми результатами спецоперации, сказал замруководителя департамента спецпроектов «Полилога» Никита Сетов: «Эта гипотеза не подтвердилась. Респонденты вне зависимости от ожиданий сроков окончания конфликта выступают как с оптимистическими, так и с негативными прогнозами». При этом есть корреляция между сплоченностью общества и победой России в спецоперации, говорит Сетов.

На протяжении всего времени спецоперации представление о ее длительности в сознании россиян увеличивается, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Дело в том, что конфликт не локализуется. И если раньше россияне считали, что это спецоперация против Украины, то теперь она воспринимается как конфликт России и Запада. Поэтому сейчас у них есть ощущение, что спецоперация — это надолго». Он добавляет, что при этом сократился горизонт [личного] планирования, поэтому даже два года — это очень долго в субъективном восприятии.

Будущее после операции

В количественном исследовании задавали вопрос о «территориальных результатах спецоперации». Около 70% респондентов считают, что спецоперация закончится сохранением Крыма и вновь присоединенных территорий в составе России, а 32% «ожидают также “присоединения других территорий Украины в будущем”. Только 9% говорят, что “все территории вернутся Украине”. При этом более 52% россиян считают, что спецоперация закончится “сменой режима на Украине в интересах России”. Еще 38% говорят, что произойдет “демилитаризация Украины”.

При этом 77% считают, что международный авторитет России укрепится после окончания спецоперации, причем чем старше возрастная категория, тем чаще респонденты согласны с этим высказыванием.

Также респондентов спрашивали, что будет с Россией в первые два года после окончания спецоперации. В политической системе России ничего особенно не изменится, считают 45% опрошенных, о сильных кадровых переменах в российской власти говорят 33%.

А вот что касается изменения в обществе, то 54% считают, что «произойдет сплочение российского общества». Иная ситуация с тем, каким может быть уровень преступности в первые два года после окончания спецоперации: 44% считают, что он не изменится, 19% — увеличится, 18% — снизится. Уровень жизни россиян не изменится, говорят 34%. О том, что он снизится, сказали 29%, его повышение прогнозирует 23% респондентов.

Россия восстановит отношение с ныне «недружественными странами», считают 59%.

Просили респондентов и оценить, пошла ли санкционная политика на пользу экономике. Положительно на этот вопрос отвечают 61%, отрицательно — 38%. Еще 72% говорят, что в результате такой политики у бизнеса увеличились возможности для развития; о том, что возможности снизились, говорят 28%. При этом большинство россиян — 60% — не верят, что Россия после окончания спецоперации в перспективе пяти лет будет изолирована от мировой экономики. А еще 75% говорят, что ушедшие компании за этот период вернутся в Россию.

После окончания спецоперации население недружественных стран будет негативно относиться к российским туристам, говорят 58%.

«Спецоперация как феномен и образ ее завершения — явление многомерное, где различные аспекты восприятия по-разному соотносятся друг с другом, хотя в целом можно заключить, что чем позитивнее ожидания результата спецоперации, тем и позитивнее прогноз по социально-экономическому и политическому аспектам будущего России», — говорит Сетов.

Россияне не размышляют о будущем, особенно политическом, говорит Федоров: «Запрос на перемены в политической системе слабый, сплочение фиксируется на протяжении 10 месяцев». По его мнению, тему будущего россияне могут начать обсуждать, когда она появится в том, что говорят первые лица государства: «Пока же все сосредоточены на сегодняшнем дне, а не на переменах».

Сценарии на будущее

По итогам исследований, в том числе проведения фокус-групп, в «Полилоге» выделили «три образа завершения специальной военной операции». Первый сценарий они называют «Безоговорочной победой», когда спецоперация продлится не более года, завершится демилитаризацией Украины и сменой режима в Киеве в интересах России, а все уже присоединенные территории останутся в составе России. При этом произойдет сплочение российского общества, уровень жизни сохранится, авторитет России в мире повысится, а экономика укрепится.

Второй сценарий — «Нейтральная Украина и новые территории России» — возможен, если спецоперация продлится 1−2 года, Украина закрепит нейтральный статус, а к России присоединятся другие территории Украины. В третьем сценарии рассматривается вариант, при котором спецоперация продлится более трех лет, завершится вступлением Украины в Евросоюз и НАТО, а также ее возвращением к постсоветским границам.

«Три сценария — результат комбинированного качественного и количественного исследований, помноженный на экспертизу “Полилога”. Ранжированные в порядке убывания показателя количественные оценки были сгруппированы по трем уровням, которые вместе с корреляционным анализом, например зависимости результата спецоперации и отношения к россиянам в зарубежных странах, и данными фокус-групп позволили сформулировать представленные сценарии», — говорит Сетов.

Наиболее популярный образ среди россиян — это «безоговорочная победа», констатируют эксперты.

Ожидания россиян по поводу окончания спецоперации находятся в определенной динамике, влияние на которую оказывает информационный поток, окрашенный как в «лоялистские», так и в «негативистские» цвета, причем триггером выступают как реальные события, происходящие в зоне спецоперации, так и информационный шум, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Данные исследования вполне ожидаемые, коррелируют с результатами других опросов и дают широкое поле для интерпретаций. Когда люди отвечают на вопрос о том, что будет в течение пары лет после окончания спецоперации, это не оценки, а ожидания и запросы, вытекающие из существующей картины желаемого будущего», — отмечает он. По словам Костина, сейчас существует два тренда — сплочение из-за внешнего давления и тревожность, что вполне закономерно: «Люди внутренне готовы к некой форме “консервации”, которая нужна для преодоления проблем, но, когда все станет спокойно, общественное мнение сдвинется в сторону запроса на перемены».

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