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16:28 (мск), источник: Звук

Оззи Осборн заявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем с позвоночником

Легендарный Оззи Осборн объявил об окончании всех гастролей в связи со здоровьем, а также отменил грядущие шоу в рамках мирового тура.

Источник: AP 2022

Причиной стала серьезная травма позвоночника, которую артист получил четыре года назад после падения в своем доме. Рок-музыкант так и не смог полностью восстановиться.

Исполнитель повредил шею, плечи и спину и на протяжении всех этих лет прошел через три операции, лечение стволовыми клетками, множественные сеансы физиотерапии и даже кибернетическое вмешательство, сообщает NME. Но тело артиста по-прежнему ослаблено. Оззи поблагодарил преданных фанатов за поддержку и веру в его выздоровление и сказал, что больше всего на свете не хотел их подвести.

Я пришел к пониманию того, что физически не сумею провести грядущие концерты… потому что не могу путешествовать… Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом.

Оззи Осборн
исполнитель

Осборн пообещал найти другие способы выступать в разных уголках мира и поблагодарил семью и группу за помощь.

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