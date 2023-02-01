16:28 (мск), источник: Звук
Оззи Осборн заявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем с позвоночником
Легендарный Оззи Осборн объявил об окончании всех гастролей в связи со здоровьем, а также отменил грядущие шоу в рамках мирового тура.
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Причиной стала серьезная травма позвоночника, которую артист получил четыре года назад после падения в своем доме. Рок-музыкант так и не смог полностью восстановиться.
Исполнитель повредил шею, плечи и спину и на протяжении всех этих лет прошел через три операции, лечение стволовыми клетками, множественные сеансы физиотерапии и даже кибернетическое вмешательство, сообщает NME. Но тело артиста по-прежнему ослаблено. Оззи поблагодарил преданных фанатов за поддержку и веру в его выздоровление и сказал, что больше всего на свете не хотел их подвести.
Я пришел к пониманию того, что физически не сумею провести грядущие концерты… потому что не могу путешествовать… Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом.
Осборн пообещал найти другие способы выступать в разных уголках мира и поблагодарил семью и группу за помощь.