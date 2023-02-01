15:43 (мск), источник: Вокруг Света
Вымерших птиц додо «воскресят» с помощью ДНК никобарского голубя
Стало известно о планах возродить популяцию додо, который исчез с лица Земли больше 300 лет назад.
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Американский стартап Colossal Biosciences объявил, что намерен воскресить птицу додо, вымершую в конце XVII века. Для этого ученые отредактируют ДНК никобарского голубя, ближайшего родственника дронтов.
Нелетающую птицу размером больше индейки европейцы впервые обнаружили больше 500 лет назад на островах в Индийском океане у восточного побережья Африки. У додо не было естественных врагов, поэтому они не боялись людей, пишет энциклопедия «Британника». С этим связано их второе название — дронты, оно происходит от португальского слова со значением «дурак». Такое имя дали пернатым за то, что они не убегали от охотников.
Моряки употребляли мясо дронтов в пищу. Кроме того, завезенные на острова свиньи и обезьяны конкурировали с птицами за еду и уничтожали их яйца. Все это способствовало истреблению популяции. Считается, что последнего додо люди убили в 1681 году.
Спустя больше трех веков после исчезновения гигантских птиц ученые объявили о секвенировании генома додо. Генетический код расшифровали в марте 2022 года с помощью останков птиц. Это означает, что теперь можно попытаться возродить популяцию.
Додо — яркий пример вида, который вымер, потому что мы — люди — сделали невозможным их выживание в их естественной среде обитания.
Чтобы получить живую особь додо, ученые объединят его ДНК с ДНК никобарского голубя. Говоря простыми словами, додо попытаются клонировать. «Объединенный» геном поместят в неоплодотворенную скорлупу и подсадят ее суррогатной матери.
Получившееся существо будет представлять собой что-то среднее между додо и никобарским голубем, предполагают ученые.
Параллельно в Colossal Biosciences работают над «воскрешением» мамонта и тилацина.
Сейчас в Красном списке Международного союза охраны природы (более известен в России как Красная книга) 159 видов птиц числятся полностью вымершими. Угрожаемых видов пернатых насчитывается 1486, еще 1017 близки к уязвимому положению.
В Colossal заявляют, что их миссия — «обратить вспять эту ошеломляющую статистику с помощью методов генетического спасения и своего инструментария по борьбе с вымиранием».
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