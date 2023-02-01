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16:20 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме призвали не аннулировать диплом студента из РГГУ, который был написан с помощью нейросети

Руководству Российского государственного гуманитарного университета не стоит аннулировать дипломную работу выпускника, написанную нейросетью. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он заявил, что опыт студента является важным сигналом для преподавательского сообщества.

«Работа была оценена на “тройку”. Это показывает, что сейчас искусственный интеллект пока не готов к тому, чтобы написать работу, заслуживающую отличной оценки. Мне кажется, что здесь преподавателю нужно было внимательно отнестись к этой работе. Задача научного руководителя сформулировать тему и на каждом этапе следить. Мы можем с уверенностью сказать, что в РГГУ преподаватели высококвалифицированные и компетентные. Если преподаватель эту работу пропустил, то, наверное, она действительно соответствовала оценке “удовлетворительно”. Мое мнение, что отменять результат нельзя. Но это очень важный сигнал для нашего педагогического сообщества, что нужно внимательно участвовать в процессе написания дипломных работ наших учащихся», — сказал Мажуга.

Он добавил, что искусственный интеллект и раньше писал научные статьи, которые публиковались в научных журналах и были использованы в выступлениях на конференциях. По мнению депутата, студент смог показать возможности ИИ в другой сфере.

«Студент провел хороший научный эксперимент, который показал возможности искусственного интеллекта при написании научно-исследовательской работы. Работа студента должна показать его умения анализировать существующую информацию, делать логические выводы, работать с литературой, показать свое научное исследование, рассказать о нем, письменно изложить. Здесь, с точки зрения правил, конечно, писал работу не сам студент, а за него писал искусственный интеллект. Но если посмотреть, как этот процесс происходил, то там была и его большая заслуга. Он сформулировал задачу, написал, в каких разделах какие должны быть части, какие должны быть тексты, какое должно быть содержание. Дальше искусственный интеллект искал литературу, анализировал ее и на основе этого делал оригинальные тексты», — отметил политик.

Мажуга также отверг возможность проверки в РГГУ после публикации истории.

Мне кажется, в этом нет необходимости. Мы живем в век новых технологий. У нас действительно появляются технологии, которые могут выдавать такие результаты. Просто преподавателям нужно обратить внимание на этот факт и более активно работать с учащимися.

Александр Мажуга
первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию

Ранее студент из московского РГГУ по имени Александр заявил, что защитил диплом, написанный нейросетью ChatGPT. Об этом молодой человек рассказал в своих соцсетях. На всю работу у него ушло 23 часа, а оригинальность работы составила 82%.

После публикации истории несколько пользователей направили жалобы в вуз с просьбой аннулировать результат.

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