16:35 (мск), источник: Ведомости
Вирусологи назвали коронавирус «большими учениями» перед пандемией птичьего гриппа
До сих пор H5N1 не передавался от человека к человеку.
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Коронавирус был «большими учениями» в сравнении с тем, что могут принести человечеству мутации птичьего гриппа H5N1, заявил «Ведомостям» руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Он предложил создать сильную вакцину заблаговременно, так как если вирус начнет распространяться среди людей, будет «некогда что-то предпринимать».
Вспышка птичьего гриппа (вирусного заболевания, которое поражает органы пищеварения и приводит к гибели птиц) произошла 31 января в крупнейшем в Румынии комплексе птицеферм в городе Кодля. Подтверждено наличие трех очагов заболевания, должны быть уничтожены 224 000 индюков и индеек. Зона, где зарегистрировано наличие вируса H5N1, изолирована.
Локальные вспышки H5N1 фиксируются в разных странах с осени 2022 г. В октябре в Испании норки на ферме в Галисии оказались заражены новым вариантом птичьего гриппа, который мутировал и приобрел способность инфицировать млекопитающих. 52 000 особей пришлось уничтожить. Согласно отчету испанских ученых, это был первый массовый случай заражения млекопитающих H5N1. По их данным, норки могут болеть как птичьим, так и человеческим гриппом.
В октябре в Испании выявили случай заражения человека H5N1, это был работник птицефермы в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Позже он сдал отрицательный тест на грипп.
В России случаи птичьего гриппа H5N1 у людей не зарегистрированы, но периодически встречаются среди поголовья птиц, сообщили 31 января в центре «Вектор» Роспотребнадзора. Этот вирус представляет опасность для людей, но случаев передачи от человека к человеку пока не зафиксировано, отметили там.
Этот штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром.
«Опасения того, что произойдет его мутация в сторону штаммов, которые будут способны передаваться от человека к человеку, существуют уже несколько лет, они подтверждены научными исследованиями. Произойти это может в любой момент либо рукотворно, либо природным путем — это воля случая, и может случиться раньше или позже. Такая пандемия, если произойдет, будет тяжелее, чем [лихорадка] Эбола, поскольку птичий грипп передается воздушно-капельным путем», — сказал Чепурнов.
Он отметил, что пандемия птичьего гриппа может быть масштабнее и со значительно более высокой степенью летальности по сравнению с коронавирусом.
Пристальное внимание к этому вирусу обусловлено тем, что в теории он может преодолеть биологический барьер и начать передаваться от одного человека к другому, сообщил «Ведомостям» врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Если это произойдет, мы можем увидеть новую пандемию гриппа, которая теоретически может быть сравнима с тем, что было в начале XX века. Все знают слово «испанка» (самая массовая в истории пандемия гриппа, продолжавшаяся с 1918 по 1920 гг. — «Ведомости»).
По словам эксперта, сейчас это тема для озабоченности исключительно внутри научного сообщества, опасности для человека пока нет, и маловероятно, что она появится в ближайшие дни. «Для сельского хозяйства это довольно серьезная проблема, потому что если в птицеводческом хозяйстве выявляется зараженная птица, то необходимо уничтожить всех источников инфекции для недопущения его распространения и дальнейшей мутации», — отметил Вознесенский. По его словам, все процедуры, которые могут быть применены в качестве противоэпидемиологических мероприятий, «четко отработаны».
Дарья Мосолкина, Евгения Дубровина