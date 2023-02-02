Жителей регионов предупреждают о заморозке выдачи биометрических паспортов

РИА Новости направило запросы в Гознак, Минцифры и МВД.
«Доводим до вашего сведения, что по технической причине, сложившейся на Московской печатной фабрике АО “Гознак”, оформление и выдача заграничных паспортов нового поколения территориальными органами МВД России, в том числе по заявлениям, поданным в МАУ “МФЦ”, приостановлено предварительно до второй половины марта 2023 года», — сказано в сообщении подразделения МВД на портале «Госуслуги», текстом которого с агентством поделился один из пользователей портала из Оренбургской области.
В случае необходимости срочного выезда за пределы РФ предлагается обратиться за получением загранпаспорта старого образца. Пользователь рассказал, что подал заявку на выдачу загранпаспорта нового образца в 20-х числах января.
При этом для москвичей, подавших заявление на биометрический загранпаспорт, ситуация не изменилась: согласно уведомлению с портала «Госуслуг», которое получил житель Москвы, процедуры оформления проходят в установленном порядке.
Загранпаспорт нового образца — биометрический и рассчитан на срок службы 10 лет. На своей титульной странице такой паспорт содержит микрочип со сведениями о владельце и его биометрическими данными: сканами отпечатков пальцев. Как сообщал ряд региональных СМИ, оформить паспорт нового образца невозможно как раз из-за нехватки в текущий момент чипов.
Гознак — акционерное общество, в перечень продукции которого входят банкноты, разменные и памятные монеты и различные защищенные документы, включая паспорта.