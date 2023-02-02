Названы малоизвестные факты о Сталинградской битве

Она длилась 200 дней и унесла жизни 1 129 619 советских воинов. Именно Сталинградская битва стала коренным переломом в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне.
История битвы — это множество подвигов каждого человека. Одним из них был 19-летний Максим Пассар из маленького нанайского села. В довоенной жизни он был метким охотником, в войну пришлось стать снайпером. Его меткостью и отвагой восхищались, у юноши даже были ученики, а немцы сулили за его гибель 100 тысяч марок. На его счету было 237 (по другим источникам 272) убитых солдат вермахта. Максим погиб в бою 22 января 1943-го, немного не дожив до окончания битвы.
2. Бомбардировка Сталинграда
23 августа 1942 года стал самым страшным днем в истории Сталинграда. В этот день его бомбили ковровой бомбардировкой, не разбирая цели. Воздушный флот люфтваффе совершил около 2 тысяч вылетов, на город было сброшено 50 тысяч бомб. «Туча фашистских самолетов со смертоносным грузом закрыла солнце», — вспоминали очевидцы. От бомбежек этого и последующих несколько дней погибло более 42 тысяч мирных жителей, точная цифра неизвестна до сих пор.
3. «Сталинградская Мадонна»
Рисунок углем на обороте советской школьной географической карты сделал немецкий военный врач Курт Ройбер в рождественскую ночь 1942 года, когда 6-я армия вермахта уже была в окружении. Вокруг изображения Мадонны, прижимающей свое дитя, Ройбер написал «Свет. Жизнь. Любовь. Рождество в “котле”. Крепость Сталинград». Рисунок врач успел отправить своей семье. В 1983 году «Сталинградскую Мадонну» передали в качестве иконы в мемориальную церковь кайзера Вильгельма в Берлине, где она находится и сегодня. Помимо Мадонны, Ройбер нарисовал 150 рисунков, в том числе изображал русских людей, противостоя таким образом своим искусством нацисткой пропаганде.
4. Василий Чуйков — «генерал Штурм»
В качестве командующего 62-й армией Василию Чуйкову была поставлена задача отстоять Сталинград любой ценой. Именно тогда, в июне 1942 года, он произнес легендарные слова «За Волгой для нас земли нет!». Грамотный организатор, аналитик, он был любим своими солдатами, которых народ, в свою очередь, называл «чуйковцами». Сам будущий маршал не отсиживался в командном пункте, а действовал на переднем рубеже обороны. И похоронить себя он завещал не у Кремлевской стены или Новодевичьем кладбище, а со своими бойцами — на Мамаевом кургане.
Сын Чуйкова, Александр, рассказывал, что после смерти отца в его партийном билете он обнаружил бумажку с молитвой: «О, могущий! Ночь в день превратить, а землю в цветник. Мне все трудное легким содей. И помоги мне!». Возможно эти строки, надиктованные Василию Чуйкову неграмотной матерью перед уходом на фронт, помогли ему и выжить, и грамотно действовать в страшной битве.
Сталинградский тракторный завод начал свою работу в 1930 году. Через два года параллельно с тракторами он начал производить и танки. Работа не останавливалась даже в самые ожесточенные периоды Сталинградской битвы, когда противник находился всего в 1,5 километрах от завода. Рабочие собирали танки и некоторые на них же сразу отправлялись в район боев. Производство остановилось, лишь когда бои перешли на территорию завода. В октябре 1942-го оборудование, рабочих и их семьи удалось эвакуировать. Однако чуть больше, чем через 1,5 года, завод заработал снова.
6. Фельдмаршал на один день
30 января 1942 года, когда Фридрих Паулюс, командующий 6-ой армией, был уже фактически окружен советскими войсками, Гитлер прислал ему радиограмму, сообщая, что присваивает Паулюсу звание фельдмаршала, и напоминая, что «еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Этим он принуждал Паулюса к самоубийству. Тот не пошел на поводу у фюрера, на следующий день он был пленен в своем штабе в подвале Сталинградского универмага. Паулюс пережил войну, на Нюрнбергском процессе он выступил свидетелем обвинения. В 1947 году он снова побывал в Сталинграде, где консультировал съемочную группу киноэпопеи «Сталинградская битва».
Город начали восстанавливать сразу после победы в Сталинградской битве. Однако три здания сознательно оставили в виде руин для напоминания об ужасах войны. Мельницу Гергардта (Грудинина) в центре города знают многие. Другие два здания — это останки лаборатории завода «Красный Октябрь» и дома директора завода «Баррикады».
Какие еще знаковые места есть в городе-герое Волгограде, смотрите в нашем диафильме.
8. Празднование годовщины
В этом году в Волгограде на юбилей победы в Сталинградской битве запланированы особые торжества: в городе пройдет парад, военно-историческая реконструкция, салюты. На знаковые здания — мельницу Гергардта, дом Павлова, музей-панораму — будут проецировать тематический видеоконтент, а по зданию вокзала «пролетят» проекционные журавли. В торжественном концерте примет участие президент России Владимир Путин. Также он возложит венок к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.