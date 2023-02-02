Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.
После Путин подошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.
Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.