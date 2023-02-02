В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
14Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
22Прощание с Инной Чуриковой
Главное
Сталинград: 80 лет
17:00 (мск), источник: © РИА Новости

Путин возложил цветы на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках торжественных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве, он возложил цветы и почтил память павших в сражении.

Источник: © РИА Новости

Президент возложил венок к Вечному огню в Зале славы, затем почтил минутой молчания память погибших во время Сталинградской битвы советских солдат.

После Путин подошел к могиле маршала, дважды героя Советского Союза Василия Чуйкова, захороненного на территории Мамаева кургана, и также возложил цветы. В годы войны Чуйков командовал 62-й армией, которая прославилась героической шестимесячной обороной Сталинграда.

Ровно 80 лет назад, 2 февраля 1943 года, СССР одержал победу над нацистской Германией и её союзниками в Сталинградской битве, которая по масштабу, длительности (200 дней) и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ее ход и была предвестником победы Советской армии над фашистскими войсками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США вспомнили о предупреждении Путина насчет Украины
Добровольцы из Турции прибыли на Запорожье, чтобы воевать против ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимиристория