В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
12Победители конкурса Dog Photography Awards 2022
Главное
Сталинград: 80 лет
17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 2 февраля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

В России приостановили прием заявлений на загранпаспорта нового образца.

Малоизвестные факты о Сталинградской битве.

Британию парализовала крупнейшая забастовка со времен Тэтчер.

Сантехника в России подорожала на 30%

С 1 марта услуги ЖКХ будут предоставлять по новым правилам.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта