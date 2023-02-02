17:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 2 февраля
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В России приостановили прием заявлений на загранпаспорта нового образца.
Малоизвестные факты о Сталинградской битве.
Британию парализовала крупнейшая забастовка со времен Тэтчер.
Сантехника в России подорожала на 30%
С 1 марта услуги ЖКХ будут предоставлять по новым правилам.