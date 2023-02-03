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13:34 (мск), источник: РБК Life

Власти назвали простые правила возврата покупок в интернете

Сроки, действия и документы. Купить без хлопот и вернуть без проблем.

Источник: Reuters

От покупки, сделанной в интернете, можно отказаться в любое время до ее получения, а после — в течение семи дней без объяснения причин. Покупатель имеет право вернуть даже качественный товар с нарушенной упаковкой, но в товарном виде и без повреждений, напомнили в телеграм-канале Государственной думы.

Россиян предупредили: чтобы не купить некачественный товар, предварительно лучше убедиться в надежности магазина. Для этого надо найти информацию о продавце, изучить сам товар по фото, описанию и отзывам. Заранее поинтересоваться, как можно будет вернуть деньги. Если такой информации нет, уточнить этот момент у продавца.

Если товар качественный

«Потребитель вправе отказаться от большинства товаров в любое время до их получения, а после — в течение семи дней после покупки без объяснения причин. Магазины могут продлевать этот срок. Продавец обязан вернуть деньги в течение 10 дней со дня требования о возврате. Но если товар без брака, то продавец вправе не возвращать деньги покупателю за его доставку», — подчеркивается в сообщении.

Если принято решение вернуть покупку, то надо предоставить магазину сам товар, гарантийный талон, все комплектующие, при том ярлыки и бирки должны быть сохранены, а нарушение заводской упаковки не является основанием для отказа обмена товара или возврата денег. Затем останется получить деньги от продавца или оформить обмен. Придется оплатить разницу в стоимости товаров, если обмен происходит на более дорогую модель, не забыв при этом получить гарантийный талон и чек.

Если товар оказался неисправным

Такой товар необходимо вернуть до окончания гарантийного срока. Чтобы доказать дефект, возможно потребуется экспертиза сервисного центра, который должен выдать заключение о том, что товар неисправен или не может быть отремонтирован. После этого следует доставить товар по адресу интернет-магазина. Предоставить акт, чек, гарантийный талон и все комплектующие. Попросить вернуть деньги или оформить обмен.

Если после составления акта о возврате товара, продавец отказывается вернуть деньги и не делает этого в 10-дневный срок, надо составлять претензию и обращаться в суд со всеми документами.

Ранее эксперт Роскачества рассказала о способе вернуть деньги за подарочную карту гибкого номинала. Такую карту оплачивают в магазине, как любую другую покупку и она, по сути, является авансом. Действовать для возврата средств надо так:

  • Обратиться в магазин и сказать продавцу о желании вернуть карту или сертификат.
  • Если продавец отказал, изложить магазину свое требование о возврате денег в письменной форме.
  • Если магазин не принимает заявление или не удовлетворил указанное в нем требование о возврате средств, обратиться в суд.

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