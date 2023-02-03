13:30 (мск), источник: © РИА Новости
Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса
Пес-долгожитель Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса, ему более 30 лет.
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, ему более 30 лет.
«Боби (дата рождения: 11 мая 1992 года) — не просто самая старая собака из ныне живущих; он самая старая собака на свете. По состоянию на 1 февраля 2023 года Боби исполнилось 30 лет и 266 дней», — говорится в статье на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Дату рождения Боби подтвердили в SIAC, португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.
Кроме того, у него особая диета. Боби всегда ел то же, что и хозяева. «Выбирая между банкой корма для животных или куском мяса, Боби, не колеблясь, выбирает нашу еду», — сказал его хозяин. Он уточнил, что Боби никогда не держали на цепи или на поводке.
«Боби особенный, потому что смотря на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир. Боби представляет эти поколения», — добавил он.