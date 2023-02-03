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13:30 (мск), источник: © РИА Новости

Пес-долгожитель из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес-долгожитель Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса, ему более 30 лет.

Источник: Guinness World Records

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пес Боби из Португалии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая долгоживущая собака, ему более 30 лет.

«Боби (дата рождения: 11 мая 1992 года) — не просто самая старая собака из ныне живущих; он самая старая собака на свете. По состоянию на 1 февраля 2023 года Боби исполнилось 30 лет и 266 дней», — говорится в статье на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Дату рождения Боби подтвердили в SIAC, португальской правительственной базе питомцев, управляемой национальным союзом ветеринаров. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

Хозяин собаки считает, что причина долголетия Боби заключается в спокойной, умиротворяющей обстановке вдалеке от города. Пес прожил всю жизнь в деревне в округе Лейрия на западе Португалии.

Кроме того, у него особая диета. Боби всегда ел то же, что и хозяева. «Выбирая между банкой корма для животных или куском мяса, Боби, не колеблясь, выбирает нашу еду», — сказал его хозяин. Он уточнил, что Боби никогда не держали на цепи или на поводке.

«Боби особенный, потому что смотря на него, вспоминаешь людей, которые были частью нашей семьи и которых, к сожалению, уже нет рядом, таких как мой отец, брат или бабушка и дедушка, которые уже покинули этот мир. Боби представляет эти поколения», — добавил он.

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