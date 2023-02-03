Ученые воссоздали лицо человека, жившего 9500 лет назад

Череп, с которым работали ученые, принадлежал мужчине. На момент смерти ему было более 40 лет. Жил он недалеко от нынешнего города Иерихон, который сегодня является частью палестинского Западного берега.
Работу исследователям «облегчили» современники покойного, которые, чтобы сохранить черты умершего, обложили его череп гипсом и вставили ему в глазницы морские раковины.
Исследовательская группа под руководством бразильского эксперта по графике Сисеро Мораеса с помощью новейших технологий смогла с достаточно большой достоверностью восстановить облик мужчины.
«Мы сегментировали череп, который находится внутри гипсовой скульптуры, создав его цифровую структуру. Далее мы сделали серию статистических прогнозов, чтобы выяснить, как могли бы выглядеть некоторые области лица, такие как нос, губы и уши», — рассказал Мораес.
Чтобы дополнить данные, ученые использовали метод, называемый анатомической деформацией. В результате получилась объективная реконструкция лица с бровями и ресницами, а также отметинами, отражающими возраст покойного и влияние климата на его кожу.
Позже в «фоторобот» были добавлены субъективные элементы «в соответствии с климатическими характеристиками региона», включая волосы, бороду и глаза.
Мораес и его соавторы, археолог Моасир Элиас Сантос и судебный стоматолог Тиаго Беаини, опубликовали свои выводы в журнале OrtogOnLine.
«Эта реконструкции — не на 100% лицо человека, каким он был при жизни. Воссоздать его с такой точностью — утопия. Но со структурной точки зрения, по отношению к общим чертам лица, вероятность того, что его лицо было именно таким, очень велика», — утверждают исследователи.
Череп мужчины из Иерихона является одним из семи, обнаруженных археологом Кэтлин Кеньон в 1953 году.
По данным Британского музея, в котором сегодня хранится череп, его обладатель был известным человеком. Возможно, его даже почитали на протяжении нескольких поколений, но впоследствии его захоронение было заброшено.
Современные эксперты указывают на некоторые особенности черепа. У мужчины были сильно разрушены и сломаны некоторые зубы, что, должно быть, причиняло ему сильную боль. При жизни он также перенес перелом носа, а его голова была сильно деформирована в результате тугого пеленания в младенческом возрасте.