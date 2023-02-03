17:14 (мск), источник: © РИА Новости
Нацпарк в Приморье показал видео материнского «зова» краснокнижной тигрицы
Ученые нацпарка «Земля леопарда» засняли на видео материнский «зов» краснокнижной тигрицы.
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев — РИА Новости. Сотрудники национального парка «Земля леопарда» смогли запечатлеть с помощью фотоловушки редкие кадры ласкового зова краснокнижной амурской тигрицы к своему потомству.
«Ученым “Земли леопарда” удалось получить уникальное видео с тигрицей T
На кадрах в заснеженном лесу видна амурская тигрица, которая вначале внимательно осматривается вокруг. Не увидев «предмет» поиска, хищница издает мелодичный мурчащий звук, потом нежный рык повторяется несколько раз. После этого в кадре появляются два амурских тигренка, «шести-восьми месяцев от роду».
«Пока малыши беспечно играют на возвышенности, мама пристально изучает фотоловушку. Убедившись, что техника не представляет опасности для малышей, самка решает использовать ее как видео-няню. Она оставляет тигрят прямо напротив камеры… и тихо уходит», — рассказали в нацпарке.
Уточняется, что полосатая хищница покинула малышей ненадолго, «ведь тигрицы — заботливые и ответственные».
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, его занесли в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, их численность составляет около 750, включая тигрят.