16:51 (мск), источник: © РИА Новости
Умер модельер Пако Рабан
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В возрасте 88 лет скончался модельер Пако Рабан, пишет WWD.
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Он родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Стал известен по всему миру в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.
Его наряды носили звезды кино. Среди них Одри Хепберн и Джейн Фонда.
В 1999 году он отошел от дел, увидеть его на публике было редкостью.