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16:51 (мск), источник: © РИА Новости

Умер модельер Пако Рабан

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В возрасте 88 лет скончался модельер Пако Рабан, пишет WWD.

Источник: AP 2022

Он родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков. Стал известен по всему миру в 1960-е годы. Свою первую коллекцию мастер представил в 1966 году в Париже. Одежда была выполнена из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.

Его наряды носили звезды кино. Среди них Одри Хепберн и Джейн Фонда.

В 1999 году он отошел от дел, увидеть его на публике было редкостью.

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