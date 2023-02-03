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22:36 (мск), источник: Ведомости

Минпросвещения подготовило новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения разработало новый порядок проведения ЕГЭ, следует из опубликованного документа на портале проектов нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно предложению ведомства, те, кто будут сдавать ЕГЭ, смогут корректировать перечень предметов, которые изначально были указаны в заявлении на сдачу экзамена, а также сроки проведения аттестации при наличии уважительной причины.

Помимо этого, изменения затрагивают и военнослужащих. Те, кто служит по призыву или по контракту и планирует поступать в военные вузы, смогут подать необходимые документы по месту службы. Вместе с тем перенесут дату итогового сочинения, которое является допуском к экзамену, с первой рабочей среды мая на вторую рабочую среду апреля.

Согласно тексту приказа, документ вступит в силу уже в новом учебном году, с 1 сентября 2023 г. Его действие продлится до сентября 2029 г.

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