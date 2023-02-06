10:45 (мск), источник: Вокруг Света
Назван запах, который денисовцы различали намного лучше современных людей
Ученые выяснили, на какие запахи наиболее остро реагировали далекие предки.
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Ученые из Университета Дьюка (США), статья которых опубликована в журнале iScience, вырастили «в пробирке» обонятельные рецепторы неандертальцев и денисовцев — двух вымерших человеческих видов — и протестировали их чувствительность к различным запахам.
Тесты показали, что обонятельные рецепторы современных и древних людей реагируют примерно на одни и те же запахи, но чувствительность различается.
Так, жившие от 30 до 50 тысяч лет тому назад денисовцы оказались менее чувствительны к цветочным ароматам, чем современные люди, но в четыре раза лучше различали запах серы, и в три раза лучше — запах уксуса. Кроме того, судя по всему, денисовцы чрезвычайно хорошо умели искать по запаху дикий мед.
Мы не знаем, что денисовцы ели, но то, что их обонятельные рецепторы очень чувствительны к медовому аромату, явно неспроста.
К примеру, современные охотники-собиратели из живущего в Танзании племени хадза известны своей любовью к дикому меду, который обладает высокой калорийностью.
Жившие около 40 тысяч лет тому назад неандертальцы, часть генов которых присутствует в геноме современных людей, были в три раза менее чувствительны к пряным, цветочным и растительным запахам.
Как пояснил Мацунами, обонятельные рецепторы неандертальцев практически ничем не отличались от рецепторов современных людей, они ощущали те же запахи, что и мы, просто часть ароматов они воспринимали менее остро.
Ранее неандертальцев обвинили в том, что мы можем отравиться обезболивающим.