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10:45 (мск), источник: Вокруг Света

Назван запах, который денисовцы различали намного лучше современных людей

Ученые выяснили, на какие запахи наиболее остро реагировали далекие предки.

Источник: Claire A. de March et al.

Ученые из Университета Дьюка (США), статья которых опубликована в журнале iScience, вырастили «в пробирке» обонятельные рецепторы неандертальцев и денисовцев — двух вымерших человеческих видов — и протестировали их чувствительность к различным запахам.

Тесты показали, что обонятельные рецепторы современных и древних людей реагируют примерно на одни и те же запахи, но чувствительность различается.

Так, жившие от 30 до 50 тысяч лет тому назад денисовцы оказались менее чувствительны к цветочным ароматам, чем современные люди, но в четыре раза лучше различали запах серы, и в три раза лучше — запах уксуса. Кроме того, судя по всему, денисовцы чрезвычайно хорошо умели искать по запаху дикий мед.

Мы не знаем, что денисовцы ели, но то, что их обонятельные рецепторы очень чувствительны к медовому аромату, явно неспроста.

Хироаки Мацунами
Ведущий автор исследования, профессор молекулярной генетики и микробиологии

К примеру, современные охотники-собиратели из живущего в Танзании племени хадза известны своей любовью к дикому меду, который обладает высокой калорийностью.

Жившие около 40 тысяч лет тому назад неандертальцы, часть генов которых присутствует в геноме современных людей, были в три раза менее чувствительны к пряным, цветочным и растительным запахам.

Как пояснил Мацунами, обонятельные рецепторы неандертальцев практически ничем не отличались от рецепторов современных людей, они ощущали те же запахи, что и мы, просто часть ароматов они воспринимали менее остро.

Ранее неандертальцев обвинили в том, что мы можем отравиться обезболивающим.

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