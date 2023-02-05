На чердаке и в мусорке: 8 случайно найденных шедевров искусства Некоторые из них были проданы за несколько миллионов долларов
Фоторепортажи
30Cамые красивые и интересные снимки 2022 года
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Спецоперация на Украине
13:00 (мск), источник: Ведомости

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» стартовала с космодрома Байконур, разгонный блок отделился выводит спутник на заданную орбиту, сообщили в воскресенье в пресс-службе «Роскосмоса».

Источник: AP 2022

5 февраля был выполнен первый российский пуск в 2023 г., рассказали в госкорпорации. «В 12:12:51 мск с Байконура стартовал носитель “Протон-М” с разгонным блоком ДМ-03 и метеоспутником “Электро-Л” № 4», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» уточнили, что ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и сейчас выводит спутник на заданную орбиту.

«Протон» — носитель тяжелого класса, ракета используется для выведения аппаратов различного назначения и модулей орбитальных станций, рассказывали ранее в «Роскосмосе». До пуска в 2023 г. ракета отправила на орбиту космические дома серий «Салют» и «Алмаз», модули станций «Мир» и МКС, спутники связи, а также аппараты научного и оборонного назначения.

Космические аппараты «Электро-Л», которые сегодня выводит на орбиту «Протон-М», помогают прогнозировать погоду и оценивать изменения климата.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 ВЦИОМ сообщил о стабильных рейтингах власти
Минфин предложил освободить «Газпром» от повышенного налога при экспорте СПГ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космос