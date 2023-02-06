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04:40 (мск), источник: © РИА Новости

Опытный образец экипировки «Легионер» создадут в 2025 году

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер», которая придёт на смену комплекту «Ратник», может появиться в 2025 году, серийные поставки в войска начаться в 2035-м, сообщил в интервью РИА Новости соисполнитель данного проекта, гендиректор ведущего российского предприятия производителя боевой экипировки ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин.

Источник: РИА "Новости"

«Опытный образец нового комплекта боевой экипировки, по нашему мнению, должен быть создан к 2025 году и воплотить в себя лучшие наработки отечественных конструкторов накопленные и нереализованные за последние 10 лет, и послужить основой для создания комплекта “солдата будущего” к 2035 году», — сказал он.

Кормушин пояснил, что для «Легионера» специалисты «Кирасы» будут разрабатывать те же элементы, что и для «Ратника»: сам боевой защитный комплект (БЗК), зимняя маскировка и очки. Уже сегодня предприятие работает над БЗК с функцией терморегулирования, вентиляции пододежного пространства, чтобы бойцу было его комфортнее носить. По мнению собеседника агентства, основные отличия «Легионера» от «Ратника» будут заключаться в снижении массы и повышении баллистических характеристик экипировки, а также её интеграция с различными боевыми системами.

При этом Кормушин скептически отнесся к ранее озвученным планам сократить сроки научно-исследовательской работы (НИР) по «Легионеру» в два раза и завершить её к концу 2023 года. Глава «Кирасы» убежден, что для качественной реализации этапа НИР потребуется порядка двух лет. «Если так сжимать (сроки разработки — ред), то ничего хорошего не получится. Безусловно, как заголовок для прессы это выглядит красиво, но тут действует банальная арифметика: если сроки сокращаются в два раза, то я либо успею спроектировать в два раза меньше, либо исследовать и испытать образцы в недостаточном объеме», — пояснил собеседник агентства.

Осенью 2022 года источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что экипировка «солдата будущего», разрабатываемая на смену «Ратнику», получит название «Легионер». При этом рамках данной научно-исследовательской работы появилось новое направление — «система робототехнического обеспечения». Заместитель гендиректора участвующего в проекте предприятия «Армоком» Олег Фаустов сообщил РИА Новости, что в состав «Легионера» должен войти бронешлем с системой дополненной реальности, способный в том числе получать данные с дронов. Кроме того, российский ОПК рассматривает возможность создать для «Легионера» костюм «железного человека» из композитной брони, который сможет полностью закрыть тело бойца.

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