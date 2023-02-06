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13:12 (мск), источник: © РИА Новости

Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американский офицер в отставке, летчик-истребитель Райан Грейвс в статье для издания The Hill рассказал о «неопознанных аномальных явлениях», которые регулярно наблюдал за годы службы.

Источник: AFP 2022

«Объекты, демонстрирующие исключительные возможности, регулярно пролетают над нашими военными объектами и полигонами. Мы не знаем, кто они, и не можем смягчить их присутствие», — завил пилот.

Офицер отметил, что около 50−60 человек, которые служили вместе с ним в 2014—2015 годах, могли бы рассказать, что они ежедневно наблюдали «неопознанные аномальные явления». «“Неопознанные аномальные явления” — это проблема национальной безопасности, и нам срочно нужно больше данных», — резюмировал Грейвс.

На прошлой неделе офис директора Национальной разведки США опубликовал второй отчет об аномальных явлениях, согласно которому по состоянию на 30 августа 2022 года американские власти зафиксировали более 500 случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Большая часть случаев наблюдения за НЛО зафиксирована пилотами ВМС и ВВС США, а также операторами, ставшими свидетелями их появления. При этом ни одного столкновения воздушного судна и неопознанного летающего объекта не зафиксировано.

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Американский пилот сообщил об аномальных явлениях над базами США
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