В России создали сыр от простуды

«У сыра совершенно уникальный вкус, но это еще и функциональный продукт, за счет разработанной технологии он максимально обогащен витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. Он помогает защищать организм от простудных заболеваний», — объяснила «Газете.Ru» директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.
Микроэлементы и минералы в черноплодной рябине тоже представлены практически в полном составе. Это железо и фтор, магний и кальций, калий и молибден. Плоды черноплодки также богаты витаминами А, К, Е и С. У нее рекордные среди других ягод показатели содержания витамина Р, необходимого для поддержания здоровья капилляров.
«Ягоды в достаточном количестве содержат и йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы», — добавила Елена Сидорова.
В Росбиотехе отметили, что такого сыра нет на рынке. Он создан из натурального пастеризованного молока и может храниться 3−4 месяца. Благодаря разработанной технологии все полезные свойства ягоды сохранены. Кроме того, в технологии соблюдены все требования ГОСТ.