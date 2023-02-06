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13:25 (мск), источник: Газета.Ру

В России создали сыр от простуды

Специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех) разработали сыр с ягодами черноплодной рябины, который помогает защитить организм от простудных заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Росбиотехе.

Источник: Газета.Ру

«У сыра совершенно уникальный вкус, но это еще и функциональный продукт, за счет разработанной технологии он максимально обогащен витамином С и всеми витаминами, которые содержатся в черноплодной рябине. Он помогает защищать организм от простудных заболеваний», — объяснила «Газете.Ru» директор Центра сыроделия Росбиотеха Елена Сидорова.

Микроэлементы и минералы в черноплодной рябине тоже представлены практически в полном составе. Это железо и фтор, магний и кальций, калий и молибден. Плоды черноплодки также богаты витаминами А, К, Е и С. У нее рекордные среди других ягод показатели содержания витамина Р, необходимого для поддержания здоровья капилляров.

«Ягоды в достаточном количестве содержат и йод, необходимый для нормальной работы щитовидной железы», — добавила Елена Сидорова.

В Росбиотехе отметили, что такого сыра нет на рынке. Он создан из натурального пастеризованного молока и может храниться 3−4 месяца. Благодаря разработанной технологии все полезные свойства ягоды сохранены. Кроме того, в технологии соблюдены все требования ГОСТ.

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