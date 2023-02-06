Рогозин вернулся в зону спецоперации после ранения

Уточняется, что Рогозин побывал на позициях артиллеристов 1-го армейского корпуса Донецкой Народной Республики.
В прошлом году чиновник вместе с группой военных советников «Царские волки» провел в ДНР около трех месяцев. В конце декабря гостиница в Донецке, где они проживали, попала под обстрел со стороны украинских войск. Рогозин получил ранение в спину. Его сперва эвакуировали в Ростов-на-Дону, а потом в Москву, где успешно прооперировали.
После выздоровления экс-глава «Роскосмоса» направил извлеченный из шеи осколок снаряда послу Франции в России Пьеру Леви, обратив внимание, что он был выпущен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. Рогозин, обращаясь к дипломату, выразил надежду, что тот понимает меру своей личной ответственности за гибель мирных граждан на Украине.
Ранения после обстрела также получил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко. Еще два находившееся рядом человека погибли.