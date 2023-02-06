Пиво для кота. Ветеринар о том, можно ли давать животным алкоголь

Если вы решили из добрых побуждений угостить собаку или кошку алкоголем или не нашлось компании под бутылочку вина, точно не стоит привлекать к этой затее своего четвероногого друга.
Что будет, если в организм домашнего животного попадет алкоголь? Об этом aif.ru рассказала член Международной ассоциации кинологов-профессионалов, соавтор и ведущий курса лекций для департамента ветеринарной медицины РУДН Яна Орлова.
— Есть дикие животные, которые могут питаться забродившими фруктами, например, птицы зимой иногда едят забродившие ягоды рябины. Но естественно, это не единственная составляющая их рациона. А вот собак и кошек угощать алкоголем категорически нельзя. Организм домашних животных не расщепляет этанол. У них нет ферментов, которые могут корректно утилизировать спиртное, поэтому животные получают острое этаноловое отравление. Страдает печень, почки, и в случае сильной алкогольной интоксикации работа почек может нарушиться необратимо. Так что для животных это намного более опасно, чем для человека. Кстати, хмель тоже токсичен для собаки, как и этиловый спирт. Поэтому пивом угощать не стоит.
В зависимости от количества выпитого (соотношение этанола на килограмм массы тела животного) и наличия сопутствующих заболеваний симптомы могут быть разные. Если ваша собака, например, страдает хроническим гастритом, то с большой долей вероятности у нее будет ярко выраженная, активная, возможно даже с кровью рвота, может быть диарея и сильное обезвоживание. Собака с таким острым отравлением должна быть немедленно доставлена в ветеринарную клинику. Если собака здоровая и крепкая, но случайно употребила алкоголь, лучше тоже отвезти ее к ветеринару. Врач проведет соответствующие процедуры, чтобы из желудка животного удалить алкоголь.
В ситуации, когда рядом клиники нет и доехать в ближайшие минуты до ветеринара у вас не получится, можно попробовать вызвать рвоту. Для этого нужно дать животному насыщенный солевой раствор или перекись водорода. Конечно, выпаивать придется силой, вряд ли ваша собака добровольно будет пить очень соленую воду и тем более перекись водорода. Не называю дозировки, это не стоит делать самостоятельно, лучше позвонить в клинику и все сделать под контролем врача, хоть и в домашних условиях. После выполнения данных манипуляций можно дать животному энтеросорбент, который адсорбирует токсины в желудке. Далее нужно тщательно соблюдать диету, наблюдать за состоянием. И больше такими штуками не баловаться.
Нужно внимательно следить за тем, чтобы алкоголь не оставался в доступе, в том числе пустые или полупустые бокалы, бутылки. Для животного это может быть просто интересно, и вы не заметите, как ваша собачка или кошечка попробует это на вкус.
Если вы отошли, вернулись и увидели, что бокал вина или другого алкогольного напитка опустел, а ваш четвероногий друг — единственный, кто был в помещении, внимательно наблюдайте за его поведением, нет ли отклонений от нормы. У животных опьянение может проявляться так же, как у людей: это нарушение координации движений, избыточная радость или, наоборот, сонливость, излишняя активность и напористость, драчливость, веселость, шаткость и нетвердость походки, животному трудно сфокусировать взгляд. В этом случае мы подозреваем, что животное могло получить алкогольное отравление. Поэтому сразу звоним врачу.
Старые дедовские методы лечить собак алкоголем, водкой, например, — абсолютно неприемлемы.
Так вы можете сделать только хуже, а то и спровоцировать летальный исход.