В Арктике зафиксировали самую затяжную грозу за всю историю Длительность природного явления составила 55 минут
Фоторепортажи
20Землетрясение на юго-востоке Турции
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
Главное
6 февраля: главное за день
18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 30 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Землетрясение в Турции и Сирии: больше 1,5 тысяч погибших
https://news.mail.ru/incident/54943144/

Вероника Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам колонии
https://news.mail.ru/incident/54943410/

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР
https://news.mail.ru/incident/54948058/

Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам
https://news.mail.ru/economics/54939821/

Путин наградил посмертно погибшего худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса
https://news.mail.ru/incident/54948895/

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