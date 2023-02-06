18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 30 января
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Землетрясение в Турции и Сирии: больше 1,5 тысяч погибших
https://news.mail.ru/incident/54943144/
Вероника Белоцерковская заочно приговорена к 9 годам колонии
https://news.mail.ru/incident/54943410/
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Николаевка в ДНР
https://news.mail.ru/incident/54948058/
Россия стала четвертой в мире по золотовалютным резервам
https://news.mail.ru/economics/54939821/
Путин наградил посмертно погибшего худрука ярославского драмтеатра Пускепалиса
https://news.mail.ru/incident/54948895/