В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов

«Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, <…> разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей: COVID-19 (независимо от штамма), аденовируса, разных видов гриппа и другие», — говорится в релизе.
Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента. Само исследование занимает около 15−30 минут и может определить инфекцию с точностью до 97%.
«Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований — на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить — какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента», — отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов.
«Система-биотех» — научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020-го вывела на российский рынок шесть разработок, среди которых тесты на диагностику COVID-19.