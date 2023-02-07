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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В России сделан единый тест, который позволяет определить наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика — компании «Система-биотех» (входит в АФК «Система»).

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Источник: © РИА Новости

«Научная лаборатория, занимающаяся разработками в области молекулярной биологии, генетики и клеточных технологий, <…> разработала единый тест, способный менее чем за 30 минут определить наличие у человека одного из восьми острых респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем и вызывающих массовое заражение людей: COVID-19 (независимо от штамма), аденовируса, разных видов гриппа и другие», — говорится в релизе.

Уточняется, что в качестве образцов для анализа используются ротоглоточные или носоглоточные мазки, взятые у пациента. Само исследование занимает около 15−30 минут и может определить инфекцию с точностью до 97%.

«Наш тест дает возможность не делать пациенту восемь разных исследований — на определение отдельно гриппа, отдельно коронавируса и так далее, а, сделав только одно исследование, сразу определить — какая именно из восьми респираторных инфекций присутствует в организме, и причем сделать это очень быстро. Это позволяет врачу своевременно назначить терапию и снизить риск осложнений для пациента», — отметил гендиректор предприятия Артем Сиразутдинов.

«Система-биотех» — научная и исследовательская лаборатория, созданная для поиска и внедрения инновационных медицинских и биологических решений в практику здравоохранения. Компания была образована в 2018 году и уже к концу 2020-го вывела на российский рынок шесть разработок, среди которых тесты на диагностику COVID-19.

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