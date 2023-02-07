Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть

По данным ведомства, общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило 1 млн человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.
Число новых случаев заражения коронавирусом достигло 60 тыс. человек. В Роспотребнадзоре подчеркнули важность проведения массовой вакцинации.
Ранее в ведомстве отмечали, что рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.