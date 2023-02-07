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11:18 (мск), источник: Газета.Ру

Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 в России выросла на треть

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11%, а COVID-19 — на 33%, об этом «Газете.Ru» сообщили в Роспотребнадзоре.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным ведомства, общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в России превысило 1 млн человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65% находок приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы и риновирусы.

Число новых случаев заражения коронавирусом достигло 60 тыс. человек. В Роспотребнадзоре подчеркнули важность проведения массовой вакцинации.

Ранее в ведомстве отмечали, что рост количества зарегистрированных случаев заболевания гриппом и ОРВИ связан с возобновлением активности населения и увеличением обращений за медицинской помощью после праздников.

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