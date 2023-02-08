Главные достижения российских ученых за последние три года

Лечение онкологии с помощью ускорителя частиц
Летом 2022 года ученые из Новосибирского института ядерной физики СО РАН провели первое в мире исследование in vivo на крупных млекопитающих с тяжелыми формами рака. 15 кошек и собак вылечили методом бор-нейтроннозахватной терапии: животным вводили препарат с изотопом бор-10, а затем облучали направленным потоком нейтронов из ускорителя частиц. Ядерная реакция, которая возникает при поглощении нейтрона бором, уничтожала раковые клетки, не вредя испытуемым.
Впоследствии при помощи российского ускорительного источника нейтронов, созданного совместно с китайскими и американскими специалистами, началось лечение людей в клинике города Сямынь в Китае. В Центре онкологии имени Блохина в Москве такой ускоритель планируют запустить в начале 2025 года.
Ледовая платформа «Северный полюс»
2 сентября 2022 года в свой первый рейс вышла уникальная ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс», по сути — исследовательский центр. Ее задача — осуществлять круглогодичные геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения Арктики.
Платформа способна двигаться во льдах без ледокола, а ее корпус выдерживает сжатия многолетних льдов. Она будет дрейфовать в Северном Ледовитом океане два года. Полярники на ней работают посменно, меняясь каждые 4 месяца, т.к. на одной из палуб размещена взлетно-посадочная площадка, способная принимать вертолеты. Ученые на борту «Северного полюса» с комфортом работают в 15 лабораториях, даже когда снаружи температура опускается до −50С°.
На территории Петербургского института ядерной физики им. Б. П. Константинова в Гатчине в начале 2021 года запустили реактор ПИК (Пучковый Исследовательский Комплекс) — мощный исследовательский ядерный реактор для изучения микромира, нейтронов и нейтронного излучения. Его история началась еще в 1976 году, но была сначала прервана Чернобыльской аварией, потом перестройкой. Запущенный реакторный комплекс сейчас — это передовой инструмент, который способен помочь ученым совершить новые технологические прорывы в медицинских технологиях, сельском хозяйстве и энергетике.
Достижения космической обсерватории «Спектр-РГ»
В 2020 году научная космическая обсерватория «Спектр-РГ» («Спектр-Рентген-Гамма»), созданная при содействии немецких специалистов, с рекордной четкостью осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, что помогло ученым построить карту в 4 раза более чувствительную, чем прежние, и содержащую в 10 раз больше источников. Благодаря этой карте нашлась неизвестная ранее огромная округлая структура ниже плоскости нашей галактики.
Годом позже телескоп обсерватории «Спектр-РГ» обнаружил недавние (40 тыс. лет назад) следы термоядерного взрыва сверхновой и помог открыть далекий квазар, подтверждающий теорию Большого взрыва.
Нейтринный телескоп на Байкале
В марте 2021 года исследователи из ОИЯИ и Института ядерных исследований РАН погрузили в озеро Байкал нейтринный телескоп Baikal-GVD. Цель глубоководного телескопа — поиск нейтрино, нейтральных частиц без заряда и с минимальной массой, движущихся со скоростью света. Уже в декабре того же года Baikal-GVD зафиксировал поток нейтрино высоких энергий от активного ядра одной из далеких галактик. Возможно, однажды такой аппарат даст ответы на загадки истории Вселенной.
Печать Владимира Мономаха
Летом 2022 года сотрудники Института археологии РАН при раскопках средневекового прусского селища Привольное-1 в Калининградской области обнаружили уникальную находку — печать Владимира Мономаха XII века. Подобными печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы. Они были адресованы людям, которые занимали высокое положение в средневековом обществе. Эта находка доказывает, что уже в то время существовали связи между Древней Русью и пруссами.
Пожалуй, главным достижением ученых в непростом 2020 году стала разработка вакцины против от COVID-19. Экстренно разработанный на базе вакцины против вируса ближневосточного респираторного синдрома в Центре им. Гамалеи “Спутник V” в 2020 году стал первой зарегистрированной вакциной против коронавирусной инфекции. Ее эффективность превысила 90%, авторы разработки получили государственную премию.