17:42 (мск),
Инновационная и экологичная: что собой представляет российская упаковка для продуктов
Как удается экономить на ее изготовлении и причем тут бережливое производство.
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Очевидно, что при выпуске любой продукции как современным ритейлерам, так и конечным покупателям никак не обойтись без упаковки и этикетки. Для ускорения импортозамещения российские производители упаковки и полиграфии повышают эффективность своей работы.
Чтобы это стало возможным без лишних затрат, специалисты нацпроекта «Производительность труда» из Федерального центра компетенций (ФЦК) и региональных центров компетенций (РЦК) применяют особые технологии. В результате сокращаются временные и финансовые затраты на изготовление продукции, значительно растет производительность труда. При этом мощности компании используются эффективнее, растет прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия труда и растет заработная плата рабочих.
По мнению заместителя генерального директора по обучению ФЦК в сфере производительности труда Ирины Жук, внедрение инструментов бережливого производства сложно представить без тяги к обучению как со стороны экспертов, так и со стороны сотрудников предприятий.
Формирование культуры непрерывных улучшений невозможно без знаний и мотивации сотрудников. Но для этого сам тренер должен быть компетентным, мотивированным, заряженным энергией.
Одна из организаций, которой удалось применить «экономные» технологии — «ПечатникЪ», входит в число крупнейших типографий Саратовской области.
Полиграфисты выпускают широкий спектр продукции и продают ее как в российских регионах, так и в странах ближнего зарубежья.
Эксперты национального проекта «Производительность труда» помогли компании улучшить результаты при изготовлении продукции. Для этого создали проектный офис и подготовили внутренних инструкторов, которые будут применять полученные знания в других процессах. В итоге благодаря внедренным технологиям «ПечатникЪ» повысил выработку на 81%, а время изготовления самоклеящейся этикетки сократилось на 40%.
Еще один интересный кейс — инновационное производство по выпуску антибактериального картона из макулатуры в Кемерове. Этот проект реализован предприятием «Кузбасский Скарабей».
Из этого вторсырья на предприятии станут выпускать антибактериальную бумагу (АББ) для упаковки пищевой и сельскохозяйственной продукции. Ее особые свойства помогают на 10−15% сократить потери от порчи продукции при хранении и транспортировке. Такой материал с антибактериальной пропиткой очень ждали производители и торговые сети, ведь использование кемеровской АББ позволит сделать продукцию доступнее для потребителей.
В дальнейшем планируется перерабатывать макулатуру не только из своего региона, но и из других субъектов — мощностей для этого достаточно. К тому же на новом производстве было создано 119 рабочих мест.
Пока одни компании вовсю оптимизируют производства, другие только вступают на путь улучшений. В их числе — компания «Новопласт» из Нижнего Новгорода. Это крупнейший производитель пленки, одно из ведущих предприятий Приволжского федерального округа по выпуску и переработке полиэтиленовой продукции.
Эксперты национального проекта «Производительность труда» из РЦК проведут на предприятии диагностику, в ходе которой определят «узкие места», снижающие объемы производства, и предложат варианты устранения потерь. Кроме того, эксперты обучат сотрудников, чтобы они смогли распространить свой опыт на все предприятие. В результате ожидается, что компания станет тратить меньше времени на изготовление продукции, а также улучшит ее качество и увеличит объем производства без дополнительных затрат.
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Нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2018 года по инициативе президента России Владимира Путина и направлен на то, чтобы обеспечить к 2024 году 5-процентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.
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