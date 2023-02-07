Ученые воссоздали лицо человека, жившего 9500 лет назад Лицо человека, умершего 9500 лет назад на Ближнем Востоке, было воссоздано группой бразильских ученых с помощью 3D-сканирования его черепа
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии океана 2022 года
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
Главное
Землетрясение в Турции и Сирии
16:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Жизнь в браке сократила риск повышенного уровня сахара в крови

Международная команда ученых из Канады и Люксембурга выявила, что жизнь в браке, независимо от взаимоотношений в нем, сокращает риск формирования повышенного сахара в крови. О результатах работы сообщается в журнале BMJ Open Diabetes Research & Care.

Источник: Reuters

Предыдущие исследования уже показывали, что брак или совместное проживание полезны для здоровья, особенно для пожилых людей. Кроме того, специалисты приходили к выводу, что вероятность развития диабета второго типа связан с рядом социальных аспектов здоровья, включая социальную изоляцию, одиночество, условия жизни, социальную поддержку и другие.

Теперь авторы изучили связь между семейным положением и качеством отношений со средним уровнем глюкозы. Для этого были проанализированы данные биомаркеров в крови 3335 взрослых в возрасте от 50 до 89 лет, у которых ранее не диагностировался диабет. У участников также спрашивали, есть ли у них муж, жена или партнер-сожитель, и задавали вопросы, направленные на измерение уровня напряжения и поддержки в паре. Вместе с тем учитывались такие факторы, как возраст, уровень дохода, занятость, курение, физическая активность, склонность или наличие депрессии, индекс массы тела (ИМТ) и наличие детей.

Оказалось, что у людей, переживших серьезные перемены в браке (например, развод), произошли значительные изменения в количестве HbA1c (средний гликемический уровень в крови), а вследствие и риска преддиабета.

При этом само качество отношений не показало статистической значимости в зависимости от уровня глюкозы, поэтому ученые предполагают, что важнее сам факт наличия пары, нежели хороших отношений с партнером.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кадыров: СВО закончится до конца года, и Запад встанет на колени перед Россией
Стало известно об ампутации стоп Костомарову
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости