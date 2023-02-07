Эксперты назвали условия возвращения ковидных ограничений из-за всплеска заболеваемости

По мнению Вознесенского, необходимости возвращать ковидные ограничения сейчас нет. «Главный показатель — не сколько человек заболело, а сколько людей нуждаются в госпитализации», — отметил он. Эксперт привел в пример 2022 г., когда начал доминировать штамм «омикрон». Большинство случаев болезни протекало относительно легко и требовало лечения в амбулаторных условиях, поэтому новых ограничений не вводилось. «Новые штаммы, которыми нас пугали, до сих пор не привели к серьезному наплыву госпитализации в тех регионах, где они были впервые зарегистрированы», — сказал Вознесенский.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю выросла на 11% по сравнению с предыдущей, сообщила 7 февраля пресс-служба Роспотребнадзора.
Общее число заболевших превысило 1 млн человек.
В ведомстве также подчеркнули, что продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. За неделю зарегистрировано свыше 60 000 новых случаев — этот показатель вырос почти на 33%.
Врач-иммунолог Владимир Болибок предположил, что этот показатель вырос в феврале из-за высокой подверженности вирусу тех, кто до этого тяжело переболел гриппом, после которого «иммунной системе сложно бороться с другими инфекциями». Увеличение заболеваемости COVID-19 может объясняться «эффектом низкой базы», предполагает он.
«У нас была эпидемия гриппа и ковида одновременно, но грипп превалировал, и силы здравоохранения были брошены туда. Тестирование на ковид в этот момент отошло на второй план. Сейчас грипп “отпустил”, количество тестов при ОРВИ увеличилось, соответственно выросла выявляемость», — считает Болибок.
«Ведомости» писали 7 февраля, что российский фармрынок по итогам 2022 г. вырос на 12% до 2,57 трлн руб. На развитие аптечных продаж, согласно презентации DSM Group, повлияло увеличение числа россиян, заболевших «омикроном» в январе и феврале. Еще несколько причин — ажиотажный спрос на лекарства на фоне введения санкций в марте, а также ухудшение эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ в ноябре и декабре.