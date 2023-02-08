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10:57 (мск), источник: ТАСС Наука

СМИ: Киотский университет начал продавать стволовые клетки, полученные из крови японцев

Их можно использовать для выращивания тканей разных органов, передает телеканал NHK.

Источник: AP 2022

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Расположенный на западе Японии Киотский университет начал продавать полученные из крови соотечественников индуцированные стволовые клетки (iPS-клетки). Как отмечает в среду телеканал NHK, их можно использовать для выращивания тканей разных органов, а также в процессе разработки лекарств.

В один набор стоимостью 50 тысяч иен (порядка $380) входит около 200 тысяч стволовых клеток. Оформление и отправка заказа клиенту, в том числе за рубеж, занимает от одной недели.

«Мы надеемся, что наша инициатива поможет в проведении различных исследований, результаты которых будут использованы для лечения пациентов», — приводит телеканал комментарий представителя Киотского университета.

iPS-клетки при определенном химическом воздействии способны становиться клетками любого типа, что теоретически позволяет выращивать ткани разных органов. Тем не менее, по мнению ряда специалистов, пересадка выращенных тканей чревата развитием злокачественных опухолей.

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